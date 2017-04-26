Во Львовской области обстреляли маршрутку

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Неизвестный обстрелял рейсовый автобус во Львовской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Сегодня, 26 апреля, в 6.20 в Дрогобычский отдел полиции поступила информация от руководителя фирмы-перевозчика о том, что между селами Нагуевичи и Урож, Дрогобычского района, неизвестный из автомобиля Mercedes Sprinter осуществил выстрел по автобусу", — говорится в сообщении.

В результате ЧП повреждено боковое стекло маршрутки. В это время в автобусе находился лишь водитель, он не пострадал.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в черкасской маршрутке умер мужчина.