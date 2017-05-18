В Днепропетровской области маршрутка въехала в грузовик: 15 пострадавших

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Утром 18 мая в Новомосковске Днепропетровской области маршрутка врезалась в грузовое авто, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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В результате ДТП водитель маршрутки оказался заблокированным в изувеченном авто, спасатели извлекли его с помощью гидравлических ножниц.

Госпитализировали водителя и троих пассажиров микроавтобуса. Позже в больницу обратились еще три пассажира.

​Ранее турецкие СМИ сообщили, что в 10.00 по местному времени (совпадает с киевским) на трассе Мугла-Денизли на юго-западе Турции перевернулся автобус, перевозивший якобы российских туристов, которые ехали из Бодрума на экскурсию в Памуккале. Пострадали 18 человек, в том числе двое граждан Турции.

Пострадавшие отправлены в близлежащие больницы, место происшествия оцеплено. Обстоятельства аварии расследуются.