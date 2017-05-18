наверх
18.05.201716:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Днепропетровской области маршрутка въехала в грузовик: 15 пострадавших

    (обновлено: )127
    В результате ДТП водитель маршрутки оказался заблокированным в изувеченном авто, спасатели извлекли его с помощью гидравлических ножниц.
    В Днепропетровской области маршрутка врезалась в грузовик
    Пресс-служба ГСЧС Украины

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Утром 18 мая в Новомосковске Днепропетровской области маршрутка врезалась в грузовое авто, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

    Смотрите также: Смертельное ДТП на мосту Патона в Киеве. Момент аварии

    В результате ДТП водитель маршрутки оказался заблокированным в изувеченном авто, спасатели извлекли его с помощью гидравлических ножниц.

    Госпитализировали водителя и троих пассажиров микроавтобуса. Позже в больницу обратились еще три пассажира.

    ​Ранее турецкие СМИ сообщили, что в 10.00 по местному времени (совпадает с киевским) на трассе Мугла-Денизли на юго-западе Турции перевернулся автобус, перевозивший якобы российских туристов, которые ехали из Бодрума на экскурсию в Памуккале. Пострадали 18 человек, в том числе двое граждан Турции.

    Пострадавшие отправлены в близлежащие больницы, место происшествия оцеплено. Обстоятельства аварии расследуются.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины, Евросоюза и США
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Подозреваемый в столкновениях, которые произошли 9 мая в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Заграничный паспорт
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    В поселке под Харьковом убили рома
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском