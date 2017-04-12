В Гонконге столкнулись автобусы и маршрутка: пострадали 70 человек

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Гонконге не менее 70 человек получили ранения в результате ДТП с участием двух автобусов и маршрутки, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что авария произошла на шоссе в отдаленном от центра города районе Юэнлун, расположенном у границы с материковым Китаем. Там столкнулись два двухэтажных рейсовых автобуса и маршрутное такси.

Многочисленные пострадавшие были доставлены в несколько близлежащих больниц. У большинства из них незначительные травмы, однако пассажирка одного из автобусов госпитализирована с переломом обеих ног.

Полиция проводит медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения и расследует причины аварии.

Напомним, 11 апреля в Днепре рядом с торговым центром "Дафи" произошло ДТП при участии трех автомобилей. Столкнулись Ford Scorpio красного цвета, белый Renault и микроавтобус. Авария заняла несколько полос движения.