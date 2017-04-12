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    В Гонконге столкнулись автобусы и маршрутка: пострадали 70 человек

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    Авария произошла на шоссе в отдаленном от центра города районе. Там столкнулись два двухэтажных рейсовых автобуса и маршрутное такси. Многочисленные пострадавшие были доставлены в несколько близлежащих больниц.
    ДТП в Гонконге
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    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Гонконге не менее 70 человек получили ранения в результате ДТП с участием двух автобусов и маршрутки, сообщает South China Morning Post.

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    Отмечается, что авария произошла на шоссе в отдаленном от центра города районе Юэнлун, расположенном у границы с материковым Китаем. Там столкнулись два двухэтажных рейсовых автобуса и маршрутное такси.

    Многочисленные пострадавшие были доставлены в несколько близлежащих больниц. У большинства из них незначительные травмы, однако пассажирка одного из автобусов госпитализирована с переломом обеих ног.

    Полиция проводит медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения и расследует причины аварии.

    Напомним, 11 апреля в Днепре рядом с торговым центром "Дафи" произошло ДТП при участии трех автомобилей.  Столкнулись Ford Scorpio красного цвета, белый Renault и микроавтобус. Авария заняла несколько полос движения.

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