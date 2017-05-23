Киев должен за тепло и воду 4,2 млрд грн

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Задолженность Киева за отопление и горячую воду по состоянию на 1 мая составила 4,2 миллиарда гривен, сообщила пресс-служба Киевэнерго.

Жители столицы из этой суммы должны 1,7 миллиардов гривен: 1,3 миллиарда за отопление и 481,8 миллионов за воду.

А жилищно-эксплуатационные организации Киева задолжали 846,7 миллионов гривен.

Сообщается, что организации, финансируемые из госбюджета должны 112,5 миллионов гривен, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий — 1,2 миллиарда гривен.

Наиболее критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду в Деснянском (221,2 миллионов гривен) и Святошинском (209,9 миллионов гривен) районах.

В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду у жителей Печерской района — 3,1 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, задолженность киевлян за электроэнергию перед компанией "Киевэнерго" по состоянию на 1 мая выросла на 8,35% и превысила 1 млрд грн.