наверх
06.05.201722:38
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Бомж четыре дня жил в пятизвездочном отеле во Франции, задолжав 2 тыс евро

    (обновлено: )181
    Как сообщается, полицию вызвали, когда постоялец гостиницы решил выселиться, не заплатив. Бездомный заявил, что у него украли личные вещи и поэтому наличных средств у него нет.
    Бездомные
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина. В Бордо задержали бездомного, который прожил четыре дня в пятизвездочном отеле, задолжав свыше 2 тысяч евро. Об этом сообщает в субботу газета Sud-Ouest.

    Бездомный расстрелял беспилотник из воображаемого автомата
    RT на русском/YouTube
    Бездомный расстрелял дрон из воображаемого автомата

    Как заявил на допросе 61-летний мужчина, он "хотел сделать себе приятное и не ночевать на улице". Бездомный провел четыре ночи в отеле Grand Hôtel в Бордо. Счет за услуги составил 2079 евро.

    Персонал гостиницы вызвал полицию, когда постоялец решил выселиться, не заплатив. Бездомный заявил, что у него украли личные вещи и поэтому наличных средств у него нет. При этом он обещал перевести деньги через банк.

    Подозреваемый предстанет перед судом по делу о мошенничестве.

    Ранее сообщалось, что в столице планируется спецоперация по вывозу за пределы города лиц без определенного места жительства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Бессмертный полк"
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    МИА "Россия сегодня"
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Сергей Шнуров
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка