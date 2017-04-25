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    Киев

    Киевляне задолжали за отопление и горячую воду почти 5 млрд грн

    (обновлено: )19
    По данным ПАО "Киевэнерго", критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском и Святошинском районах столицы.
    Электричество
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Долг Киева за отопление и горячую воду составляет почти 5 млрд грн, сообщает пресс-служба ПАО "Киевэнерго".

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    Как отмечается, наибольшая задолженность за тепло, отопление и горячую воду — у населения и ЖЭО (Жилищно-эксплуатационное объединение) – 2,2 млрд грн и 904,1 млн грн соответственно.

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    Критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Деснянском и Святошинском районах столицы.

    Также сообщается, что существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 апреля 2017 года задолженность организаций, которые финансируются из госбюджета, составила 181,5 млн грн, долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий – 1,2 млрд грн.

    детальней о задолженности см. здесь

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