Под Киевом загорелась мусорная свалка

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Несанкционированная мусорная свалка в селе Новые Петровцы под Киевом загорелась в среду, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

"Установлено, что горит мусор отдельными ячейками и после детальной разведки установлено, что основной очаг возгорания на площади 0,5 га, а также несколько отдельных очагов общей площадью 1-1,2 га. Расстояние свалки от населенного пункта около 6 км", — говорится в сообщении.

kyivobl.dsns.gov.ua Пожар на мусорной свалке в Новых Петровцах

На тушение привлечены четыре единицы техники и 27 человека личного состава 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Вышгород, а также дополнительные силы.

Ранее сообщалось о пожаре на мусорном полигоне близ Ровно.