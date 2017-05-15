Во Львове центр города утопает в мусоре

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Проспект Свободы во Львове утопает в мусоре, значительная часть мусорных площадок переполнены.

По информации ZIK.ua, неподалеку Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, напротив ТЦ "Опера Пассаж" мусорная площадка переполнена, а часть мусора уже валяется на тротуаре, загораживая проход пешеходам.

zik.ua Мусор в центре Львова

Во Львове уже скоро год как продолжаются проблемы с вывозом мусора. С тех пор как из-за пожара была закрыта городская свалка, Львов с большим трудом вывозит мусор на другие полигоны. На сегодня каждый четвертый двор во Львове завален мусором.

В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено.

Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр города Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей регионов. Он обвинил высшее руководство страны в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

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Ранее Садовый сообщил, что в Чернобыльской зоне можно создать свалку мусора для всей страны, а позже заявил о готовности рекультивировать минимум четыре полигона во Львовской области, чтобы завозить туда мусор из областного центра. По его словам, есть договоренность с облсоветом о выделении 30 миллионов гривен, "город добавляет еще 60 миллионов".