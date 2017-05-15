Садовый заявил о готовности объявления во Львове ЧП из-за мусора

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Более 7 тысяч тонн отходов, которые некуда вывозить, скопились во Львове, сообщил мэр Андрей Садовой на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня существует проблема – более 7 тысяч тонн отходов лежат на земле, их некуда вывозить, имея в Украине тысячи полигонов. Все говорят, что проблемы нет, меморандум подписали и все решили. К сожалению, меморандум не работает в том объеме, в котором мы ожидали", — сказал Садовый, которого цитирует пресс-служба горсовета.

По его словам, только три города согласились принимать в общей сложности 80 тонн отходов из Львова в сутки.

Мэр Львова рассказал, что утром он звонил вице-премьеру Владимиру Кистиону, а позднее провел встречи с руководством областного совета и областной госадминистрации.

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"Если государство будет последовательным, будет держать слово, тогда вопрос можно решить, а если нет, то следует предпринимать совсем иные меры… Мы проинформировали все службы, чтобы быть готовыми к следующим шагам, а следующий шаг – это инициатива объявления чрезвычайного положения, но такое решение может принимать только государство", — подчеркнул Садовой.

Напомним, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн.

На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

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Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.