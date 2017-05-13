"Мусорная бомба": на свалке под Киевом активно выделяется метан - СМИ

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. На Тарасовской свалке под Киевом в больших дозах начал выделяться метан. И хотя коммунальные службы установили специальные трубы для выхода биологического газа, ЧП может произойти в любой момент.

"Любой окурок или искра может привести к беде, ведь ни охраны, ни надлежащих для хранения газа закрытых резервуаров на полигоне нет… Свалка находится всего в пяти км от Киева и занимает 30 гектаров. Полигон официально закрыли в прошлом году после протестов людей, которые жаловались на грузовики со львовским мусором. Жители близлежащих поселков говорят, что только с начала мая на полигоне произошло четыре пожара. Проложенные же трубы выводят метан в воздух. В схожих обстоятельствах год назад вспыхнула пресловутая Грибовицкая свалка под Львовом, где во время спасательных работ погибли трое людей", — говорится в сюжете ТСН.

Тарасовский полигон из-за системных нарушений погряз в уголовных делах, районная и областная власти ограничились лишь посыпанием мусора грунтом.

В свою очередь экологи делают неутешительные выводы: вода, земля и воздух вокруг отравлены на много лет. Превышение норм ртути, свинца, никеля и других вредных веществ приводит к поражению печени, почек и нервной системы, а чем ближе люди живут к полигону, тем больше у них проблем с сердцем и сосудами.

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"Главная же угроза сейчас находится рядом со свалкой – это газовая магистраль международного значения. По закону, в радиусе от 50 до 300 метров возле газопровода не только не должно быть ничего огнеопасного, а также не проводиться никаких хозяйственных работ. Но даже минимальное расстояние не выдержано и близко. Люди боятся, что от мусорного метана может вспыхнуть свалка, от нее – газопровод, а что может быть дальше – страшно даже представить. Взрывом может уничтожить не только села вокруг, но и часть Киева, считают местные жители", - отмечают авторы сюжета.

В "Киевтрансгазе" уверяют, что держат ситуацию на контроле, а последние экспертизы не обнаружили реальных угроз. В то же время соглашаются, что свалка находится слишком близко, поэтому на случай аварии уже разработали план мероприятий.

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Тем временем районная власть решила оградить полигон – установить забор. Когда это будет сделано и планирует ли власть сделать что-то еще, более существенное, – непонятно.

"Пока же на свалке орудуют только бездомные, а люди из близлежащих сел с большим страхом смотрят в сторону, как они говорят, мусорной бомбы", — резюмируют журналисты.

Напомним, в конце апреля текущего года Кабмин заявил о решении проблемы львовского мусора.