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    Происшествия

    Возле Ровно загорелся мусорный полигон

    (обновлено: )1710
    Пожар на мусорном полигоне в Ровенской области, 11 мая 2017
    ГСЧС

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Пожар произошел в ночь на четверг на мусорном полигоне вблизи села Бармаки Ровенской области, возгорание локализовано, идет процесс ликвидации, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    Информация о пожаре поступила спасателям в 03:55 от работников свалки.

    "Спасатели установили, что мусор горит на территории площадью почти 300 кв. м. На тушение спасатели подали лафетный и ручные водяные стволы. Значительно усложняет работу сотрудников ГЧСС сильный ветер, который разносит очаги пожара, и значительная глубина горения (до 5 метров)", — говорится в сообщении. 

    Пожар был локализован в 8:38. 

    ГСЧС
    Пожар на мусорном полигоне в Ровенской области, 11 мая 2017

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