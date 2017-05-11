Возле Ровно загорелся мусорный полигон

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Пожар произошел в ночь на четверг на мусорном полигоне вблизи села Бармаки Ровенской области, возгорание локализовано, идет процесс ликвидации, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о пожаре поступила спасателям в 03:55 от работников свалки.

"Спасатели установили, что мусор горит на территории площадью почти 300 кв. м. На тушение спасатели подали лафетный и ручные водяные стволы. Значительно усложняет работу сотрудников ГЧСС сильный ветер, который разносит очаги пожара, и значительная глубина горения (до 5 метров)", — говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 8:38.

ГСЧС Пожар на мусорном полигоне в Ровенской области, 11 мая 2017

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