Открыто движение на улице Прорезной с выездом на Майдан в Киеве

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. После проведения Евровидения в Киеве снова открыто движение на улице Прорезной с выездом на Крещатик в сторону Майдана Незалежности, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Центр организации и безопасности дорожного движения Киева.

"По состоянию на 15:00 16 мая полностью открыто движение по улице Прорезной с выездом на улицу Крещатик – с поворотом налево и выездом на Майдан Незалежности", — говорится в сообщении.

Проезд по улице Крещатик, между улицами Прорезная и Богдана Хмельницкого, пока остается закрытым. Там завершается демонтаж конструкций сцены, после чего проезд откроют.