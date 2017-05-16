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    Киев

    Открыто движение на улице Прорезной с выездом на Майдан в Киеве

    (обновлено: )9
    Проезд по улице Крещатик, между улицами Прорезная и Богдана Хмельницкого, пока остается закрытым. Там завершается демонтаж конструкций сцены, после чего проезд откроют.
    Улица Крещатик в Киеве
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. После проведения Евровидения в Киеве снова открыто движение на улице Прорезной с выездом на Крещатик в сторону Майдана Незалежности, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Центр организации и безопасности дорожного движения Киева.

    Фан-зона Евровидения на Крещатике с высоты птичьего полета. Видео
    Канал "Апостроф" на Youtube
    Фан-зона Евровидения на Крещатике с высоты птичьего полета

    "По состоянию на 15:00 16 мая полностью открыто движение по улице Прорезной с выездом на улицу Крещатик – с поворотом налево и выездом на Майдан Незалежности", — говорится в сообщении. 

    Проезд по улице Крещатик, между улицами Прорезная и Богдана Хмельницкого, пока остается закрытым. Там завершается демонтаж конструкций сцены, после чего проезд откроют.

    Напомним, проезд в центре Киева был перекрыт из-за проведения Евровидения.
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