В Киеве вечером закроют движение транспорта на Вышгород

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Вечером в субботу в Киеве закроют движение транспорта по ул. Богатырской в направлении Вышгорода.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет закрыто с 21:00 29 апреля до 06:00 30 апреля.

Такое решение было принято в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Движение транспорта будет закрыто на участке от транспортной развязки ул. Степана Бандеры / ул. Богатырская до ул. Добрынинской (трамвайный путепровод).

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и призывает, по возможности, выбирать другие маршруты движения.

Как сообщалось ранее, с 26 апреля до 18 мая Крещатик будет закрыт для проезда транспорта. Движение пешеходов на центральной улице также частично ограничат.



