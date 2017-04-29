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    Киев

    В Киеве вечером закроют движение транспорта на Вышгород

    (обновлено: )3
    Движение транспорта будет закрыто на участке от транспортной развязки ул. Степана Бандеры / ул. Богатырская до ул. Добрынинской (трамвайный путепровод).
    Перекрытие дороги
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Вечером в субботу в Киеве закроют движение транспорта по ул. Богатырской в направлении Вышгорода.

    Маршрутка. Архивное фото
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    Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение будет закрыто с 21:00 29 апреля до 06:00 30 апреля.

    Такое решение было принято в связи с ремонтом дорожного покрытия.

    Движение транспорта будет закрыто на участке от транспортной развязки ул. Степана Бандеры / ул. Богатырская до ул. Добрынинской (трамвайный путепровод).

    Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства и призывает, по возможности, выбирать другие маршруты движения.

    Как сообщалось ранее, с 26 апреля до 18 мая Крещатик будет закрыт для проезда транспорта. Движение пешеходов на центральной улице также частично ограничат.


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