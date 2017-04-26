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    Киев

    Крещатик со среды перекрыт на три недели для транспорта

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    (обновлено: )11410
    В связи с организацией локаций Евровидения-2017 в городе ограничивается движение транспорта по некоторым улицам на время проведения песенного конкурса, говорится в сообщении.
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    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. С 26 апреля до 18 мая Крещатик будет закрыт для проезда транспорта. Движение пешеходов на центральной улице также частично ограничат, сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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    "В связи с организацией локаций Евровидения-2017 в городе ограничивается движение транспорта по некоторым улицам на время проведения песенного конкурса", — сказано в сообщении.

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    Так, с 00:00 26 апреля до 24:00 18 мая движение транспорта будет ограничено:

    по ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской;
    по ул. Прорезной от ул. Пушкинской до ул. Крещатик в обоих направлениях.

    Также с 26 апреля до 18 мая ул. Крещатик будет частично закрыта для пешеходов. Так, движение ограничат от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной по нижней части тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик.

    Ранее директор департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова заявила, что сцена конкурса в Международном выставочном центре готова на 100%, на ней уже начались репетиции.

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