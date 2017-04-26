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    Политика

    Порошенко подписал закон о правилах движения автомобилей на перекрестках

    (обновлено: )59
    Законом, подписанным президентом Украины Петром Порошенко, определяется, что на перекрестках с круговым движением приоритет имеют машины, движущиеся по ним по кругу.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым вводятся единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка с круговым движением.

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
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    "26.04.2017 — Возвращен с подписью от президента", — сообщается на сайте Верховной Рады на странице соответствующего законопроекта (№4246).

    Ранее Верховная Рада установила, что на перекрестках с круговым движением приоритет имеют машины, движущиеся по ним по кругу.

    За соответствующий законопроект №4246 "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно приоритетности транспортных средств, которые двигаются по кругу)" проголосовали 234 депутата.

    По словам автора инициативы нардепа Михаила Папиева, принятие закона позволит снизить аварийность на перекрестках, где организовано круговое движение. Объясняя необходимость таких изменений, депутат пожаловался, что сейчас не на всех дорогах есть дорожная разметка и знаки, также в каждом городе действуют свои правила пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.

    Ранее сообщалось, что тестовая версия режима фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Украине.

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