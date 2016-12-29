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С запуском патрульной полиции нарушений ПДД стало только больше - Антонов

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Главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов в эфире "ГС" отметил, что патрульные не имеют права останавливать автомобили без существенных причин, и водители этим пользуются.
Главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.
Скриншот видео

Главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.
Влад Антонов, facebook
Эксперт о причинах резкого роста ДТП
КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Украина теряет немалые деньги от ДТП. Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак. По его словам, годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП. Согласно европейскому методу расчета, потери Украины — около 40 млрд гривен в год. Также глава "Укравтодора" заявил, что Украина лидирует в Европе по показателям смертности граждан на дорогах.

Способствовало ли появление патрульной полиции в городах уменьшению количества ДТП, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"Принципиально нет, по сравнению с 2015 годом, к примеру, судя по статистике 2016 года. Но люди стали себя немножко свободнее чувствовать и допускать больше нарушений. Так как патрульные, например, не имеют права останавливать автомобили без каких-то существенных причин, люди этим пользуются, ездят пьяными и потом говорят, ну вот, попался, не повезло, вы обычно же не останавливаете", — пояснил Антонов.

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