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    В Киеве на Крещатике открылся Еврогородок

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (683)

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    Еврогородок протянулся от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной. Одновременно на его территории может находиться около 12 тыс. человек.
    Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве
    vechirniykiev.com.ua

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. На Крещатике в Киеве в четверг открылся Еврогородок, он является крупнейшей в истории международного конкурса Евровидение фан-зоной, заявила на церемонии открытия директор песенного конкурса от Европейского вещательного союза Надя Буркгардт.

    Репетиция участников Евровидения-2017
    УНИАН
    Репетиция участников Евровидения-2017

    "Еврогородок протянулся от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной. Одновременно на его территории может находиться около 12 тыс. человек. А в течение каждого дня — до 20 тыс. гостей конкурса. В течение недели Евровидения здесь состоятся выступления украинских и иностранных артистов, дискотеки, развлекательные шоу и много других мероприятий. На двух больших экранах будут трансляции вживую с главной арены конкурса", — отмечается в сообщении пресс-службы Киевского мэра.

    Напомним, официальное открытие песенного конкурса Евровидение —2017 состоится в Киеве 7 мая.

    vechirniykiev.com.ua
    Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве

    Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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