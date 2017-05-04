В Киеве на Крещатике открылся Еврогородок

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. На Крещатике в Киеве в четверг открылся Еврогородок, он является крупнейшей в истории международного конкурса Евровидение фан-зоной, заявила на церемонии открытия директор песенного конкурса от Европейского вещательного союза Надя Буркгардт.

"Еврогородок протянулся от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной. Одновременно на его территории может находиться около 12 тыс. человек. А в течение каждого дня — до 20 тыс. гостей конкурса. В течение недели Евровидения здесь состоятся выступления украинских и иностранных артистов, дискотеки, развлекательные шоу и много других мероприятий. На двух больших экранах будут трансляции вживую с главной арены конкурса", — отмечается в сообщении пресс-службы Киевского мэра.

Напомним, официальное открытие песенного конкурса Евровидение —2017 состоится в Киеве 7 мая.

vechirniykiev.com.ua Фан-зона Евровидения на Крещатике в Киеве

Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.