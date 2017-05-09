Опубликована схема ограничения дорожного движения в центре Киева 9 мая

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 мая, в центре Киева будет частично ограничено движение транспортных средств и пешеходов в связи с празднованием 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба МВД.
В частности, с 07.00 до 15.00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на:
улице М.Грушевского (от переулка Крепостного до площади Арсенальной);
улице Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной);
улице Лаврской;
площади Славы;
улице Мазепы;
аллеи Героев Крут;
переулке Запечерном;
улице Омеляновича-Павленко (от площади Славы до улицы Левандовская);
переулке Бутышева (от площади Славы до улицы Левандовская);
переулке Лаврский;
улице Цитадельной (от улицы Лейпцигской до Лаврской).
Напомним, первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве во вторник вечером.