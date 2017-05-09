наверх
09.05.201705:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Опубликована схема ограничения дорожного движения в центре Киева 9 мая

    (обновлено: )7
    Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины обнародовала схему ограничения дорожного движения в центре Киева 9 мая в период с 7.00 до 15.00.
    Перекрытие Крещатика в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 мая, в центре Киева будет частично ограничено движение транспортных средств и пешеходов в связи с празднованием 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба МВД.

    В частности, с 07.00 до 15.00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях и пешеходов на:

    улице М.Грушевского (от переулка Крепостного до площади Арсенальной);

    улице Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной);

    улице Лаврской; 

    площади Славы; 

    улице Мазепы; 

    аллеи Героев Крут;

    переулке Запечерном;

    улице Омеляновича-Павленко (от площади Славы до улицы Левандовская);

    переулке Бутышева (от площади Славы до улицы Левандовская);

    переулке Лаврский;

    улице Цитадельной (от улицы Лейпцигской до Лаврской).

    МВД Украины
    Ограничение дорожного движения в центре Киева 9 мая

    Напомним, первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве во вторник вечером.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    День памяти и примирения в Украине. Архивное фото
    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение?
    Эммануель Макрон. Второй тур президентских выборов во Франции
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: старт Евровидения в Киеве
    Георгий Тука
    АТО в Донбассе: взрывы на дороге к "Саур-Могиле"