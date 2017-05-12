наверх
12.05.201717:50
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве разоблачили сеть борделей для иностранцев

    (обновлено: )12410
    В полиции сообщили, что клиенты сети борделей оплату производили исключительно в иностранной валюте. Один час стоил от 100 до 500 долларов или евро. Месячная выручка составляла более 400 000 тыс грн.
    Сотрудники патрульной полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранительные органы пресекли деятельность сети борделей, которые предоставляли сексуальные услуги иностранцам, сообщает Национальная полиция области.

    Руководила борделями супружеская пара из Житомира.

    "30-летняя женщина и 32-летний мужчина втянули в проституцию более 20 проституток. Они предоставляли весь спектр мужских и женских услуг сексуального характера иностранным гражданам, которые приехали в Украину на песенный конкурс Евровидение.(..) Расчеты клиенты осуществляли исключительно в иностранной валюте. Один час стоил от 100 до 500 долларов или евро. Месячная выручка от функционирования преступного бизнеса составляла более 400 000 гривен", — сообщает подробности полиция.

    kv.npu.gov.ua
    Книга учета в борделе для иностранцев
    kv.npu.gov.ua
    Бордель для иностранцев
    kv.npu.gov.ua
    Деньги, изъятые в ходе обысков борделя
    kv.npu.gov.ua
    Бордель для иностранцев

    Во время проведения обысков из борделей изъято 5 граммов амфетамина, 50 тыс грн, контрацептивы, мобильные телефоны диспетчеров и компьютерная техника, с помощью которой в сети Интернет распространялась реклама. Также установлены банковские счета, на которые клиенты перечисляли деньги. В дальнейшем полицейские будут обращаться с ходатайством в суд о наложении на них ареста.

    Ранее сообщалось, что полиция Киева задержала злоумышленника, ограбившего представителя иностранного СМИ, который приехал на конкурс Евровидение-2017.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Участница Евровидения от Исланднии SVALA
    Евровидение-2017. В ожидании финала
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев