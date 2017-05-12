В Киеве разоблачили сеть борделей для иностранцев

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранительные органы пресекли деятельность сети борделей, которые предоставляли сексуальные услуги иностранцам, сообщает Национальная полиция области.

Руководила борделями супружеская пара из Житомира.

"30-летняя женщина и 32-летний мужчина втянули в проституцию более 20 проституток. Они предоставляли весь спектр мужских и женских услуг сексуального характера иностранным гражданам, которые приехали в Украину на песенный конкурс Евровидение.(..) Расчеты клиенты осуществляли исключительно в иностранной валюте. Один час стоил от 100 до 500 долларов или евро. Месячная выручка от функционирования преступного бизнеса составляла более 400 000 гривен", — сообщает подробности полиция.

kv.npu.gov.ua Книга учета в борделе для иностранцев

kv.npu.gov.ua Бордель для иностранцев

kv.npu.gov.ua Деньги, изъятые в ходе обысков борделя

kv.npu.gov.ua Бордель для иностранцев

Во время проведения обысков из борделей изъято 5 граммов амфетамина, 50 тыс грн, контрацептивы, мобильные телефоны диспетчеров и компьютерная техника, с помощью которой в сети Интернет распространялась реклама. Также установлены банковские счета, на которые клиенты перечисляли деньги. В дальнейшем полицейские будут обращаться с ходатайством в суд о наложении на них ареста.

Ранее сообщалось, что полиция Киева задержала злоумышленника, ограбившего представителя иностранного СМИ, который приехал на конкурс Евровидение-2017.