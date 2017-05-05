Зеленому змию - бой: в Киеве избивают пьяных на улицах

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В столице появилось новое движение, сторонники которого избивают людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщают пользователи социальных сетей.

"В Киеве появилась организация, которая, кулаками наказывает пьяных людей на улице, что очень некрасиво себя ведут, а так же тех, кто распивает спиртное на детских площадках и местах для занятий спортом", — сообщается в Facebook "Киев оперативный".

В паблике уточняется, что молодые люди ничего не забирают, а "просто бьют и объясняют за что". Отмечается, что уже известно о более, чем 10 происшествиях в разных районах Киева.