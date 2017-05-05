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    Киев

    Зеленому змию - бой: в Киеве избивают пьяных на улицах

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    Кровь. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В столице появилось новое движение, сторонники которого избивают людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщают пользователи социальных сетей.

    "В Киеве появилась организация, которая, кулаками наказывает пьяных людей на улице, что очень некрасиво себя ведут, а так же тех, кто распивает спиртное на детских площадках и местах для занятий спортом", — сообщается в Facebook "Киев оперативный".

    В паблике уточняется, что молодые люди ничего не забирают, а "просто бьют и объясняют за что". Отмечается, что уже известно о более, чем 10 происшествиях в разных районах Киева.

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