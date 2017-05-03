В Киеве пьяный водитель на Ford врезался в машину дорожной службы

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Авария с участием машины дорожной службы произошла в Киеве возле станции метро "Черниговская".

"На Броварском проспекте, возле станции метро Черниговская, водитель автомобиля Ford Transit въехал в заднюю часть автомобиля Газель дорожной службы. Бригада в это время наносила разметку", — пишет "Киев оперативный" в Facebook.

Facebook "Киев оперативный" В Киеве пьяный водитель фургона врезался в авто дорожной службы

Сразу после аварии, водитель Ford сбежал с места инцидента. "Очевидцы утверждают, что был пьян", — уточняется в паблике.

В результате, пострадал пассажир Ford (госпитализирован в БСМП) и коммунальщик, который получил незначительную травму ноги (медицинскую помощь оказали на месте).

Ранее сообщалось, что автобус с украинцами попал в ДТП и загорелся в Тульской области.