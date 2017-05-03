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    Киев

    В Киеве пьяный водитель на Ford врезался в машину дорожной службы

    (обновлено: )13
    Сообщается, что водитель авто Ford Transit, которое въехало в машину дорожной службы, покинул место аварии сразу после инцидента. В результате ДТП пострадали два человека.
    В Киеве пьяный водитель фургона врезался в авто дорожной службы
    Facebook "Киев оперативный"

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Авария с участием машины дорожной службы произошла в Киеве возле станции метро "Черниговская".

    "На Броварском проспекте, возле станции метро Черниговская, водитель автомобиля Ford Transit въехал в заднюю часть автомобиля Газель дорожной службы. Бригада в это время наносила разметку", — пишет "Киев оперативный" в Facebook.

    Facebook "Киев оперативный"
    В Киеве пьяный водитель фургона врезался в авто дорожной службы

    Сразу после аварии, водитель Ford сбежал с места инцидента. "Очевидцы утверждают, что был пьян", — уточняется в паблике.

    В результате, пострадал пассажир Ford (госпитализирован в БСМП) и коммунальщик, который получил незначительную травму ноги (медицинскую помощь оказали на месте).

    Ранее сообщалось, что автобус с украинцами попал в ДТП и загорелся в Тульской области.

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