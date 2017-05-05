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    Киев

    В Киеве школьники залезли на электричку, заблокировав движение поездов

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    Как сообщают очевидцы, чтобы снять с крыши подростков, линию электропередач пришлось обесточить, что и привело к задержке в движении электричек. Школьники вели себя агрессивно и отбивались от спасателей.
    Школьники на крыше электрички в Киеве
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Столичные школьники залезли на крышу электрички на железнодорожной станции "Петровка", заблокировав тем самым движение поездов, сообщают очевидцы.

    Как отмечается в Facebook паблика dtp.kiev.ua, чтобы снять с крыши подростков, линию электропередач пришлось обесточить, что и привело к задержке в движении электричек.

    Facebook dtp.kiev.ua
    Школьники на крыше электрички в Киеве

    На место инцидента прибыли сотрудники ГСЧС и полиции. Вместе с тем подростки вели себя агрессивно и отбивались от спасателей.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в результате удара током на крыше товарного поезда погиб молодой человек, его друг был травмирован.

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