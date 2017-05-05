В Киеве школьники залезли на электричку, заблокировав движение поездов

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Столичные школьники залезли на крышу электрички на железнодорожной станции "Петровка", заблокировав тем самым движение поездов, сообщают очевидцы.

Как отмечается в Facebook паблика dtp.kiev.ua, чтобы снять с крыши подростков, линию электропередач пришлось обесточить, что и привело к задержке в движении электричек.

Facebook dtp.kiev.ua Школьники на крыше электрички в Киеве

На место инцидента прибыли сотрудники ГСЧС и полиции. Вместе с тем подростки вели себя агрессивно и отбивались от спасателей.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате удара током на крыше товарного поезда погиб молодой человек, его друг был травмирован.