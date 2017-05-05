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    Киев

    Киев может отказаться от очистки воды хлором - КГГА

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    Как отмечается, данная система технологически устарела и опасна для здоровья. Поэтому сейчас подготавливается технико-экономическое обоснование строительства завода по выпуску гипохлорит натрия.
    Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
    kievcity.gov.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Киев рассматривает возможность отказа от очистки водопроводной воды хлором и использовать для этого более безопасный гипохлорит натрия. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью 44.ua.

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    "Если говорить о водопроводном хозяйстве, то система очистки хлором одна из наиболее уязвимых сфер. Данная система технологически устарела и опасна для здоровья. Поэтому сейчас мы подготовили технико-экономическое обоснование строительства завода по выпуску гипохлорит натрия. Это современный элемент для очистки питьевой воды", — сказал Пантелеев.

    По его словам, проект представляли на последнем инвестфоруме.

    "Мы ведем переговоры с крупными зарубежными компаниями об их участии в построении этого завода. Цена вопроса — около 400 млн грн. Отмечу, что, по нашим подсчетам, он окупится за 5-6 лет. После его строительства, когда у нас будет достаточно гипохлорит натрия, мы проблему применения хлора при очистке воды снимем вообще", — сказал Пантелеев.

    Ранее сообщалось, что в Киеве 40 котельным "Киевэнерго" отрезали газ за долги.

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