Киев может отказаться от очистки воды хлором - КГГА

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Киев рассматривает возможность отказа от очистки водопроводной воды хлором и использовать для этого более безопасный гипохлорит натрия. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью 44.ua.

"Если говорить о водопроводном хозяйстве, то система очистки хлором одна из наиболее уязвимых сфер. Данная система технологически устарела и опасна для здоровья. Поэтому сейчас мы подготовили технико-экономическое обоснование строительства завода по выпуску гипохлорит натрия. Это современный элемент для очистки питьевой воды", — сказал Пантелеев.

По его словам, проект представляли на последнем инвестфоруме.

"Мы ведем переговоры с крупными зарубежными компаниями об их участии в построении этого завода. Цена вопроса — около 400 млн грн. Отмечу, что, по нашим подсчетам, он окупится за 5-6 лет. После его строительства, когда у нас будет достаточно гипохлорит натрия, мы проблему применения хлора при очистке воды снимем вообще", — сказал Пантелеев.

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