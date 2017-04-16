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    Порыв водопровода в Киеве: Борщаговская ушла под воду

    (обновлено: )17320
    Порыв водопровода на ул. Борщаговской в Киеве намерены отремонтировать до утра 17 апреля. Об этом сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".
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    "По моим подсчетам, затопило дорогу около 1 км. Коммунальщики перекрыли место прорыва. Вода начала стекать с дороги. Сейчас правоохранители, которые перекрывали движение, уже движение на этой улице возобновили. В то же время коммунальщики сообщили, что они перекрыли аварийный водопровод. Водопровод прорвало диаметром полметра. Коммунальщики ждут, когда сбежит вода. Потом они откачают воду с места прорыва и начнут ремонтные работы", – сказал корреспондент.

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    Предполагается, что отремонтировать водопровод получится до завтрашнего утра.

    По словам коммунальщиков, киевляне, которые живут в указанном районе столицы, от порыва водопровода не пострадали.

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