"Киевэнерго" начало отключать горячую воду в столице

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. С 4 мая горячее водоснабжение из-за гидравлических испытаний теплосетей прекращено для части потребителей Святошинского и Подольского районов столицы, сообщает пресс-служба ПАО "Киевэнерго".

В частности, с 3 по 17 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Веркон". На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 24 жилых домов, 1 детского сада и 11 ведомств в Святошинском районе.

Читайте также — Медреформа и очковтирательство: опись-протокол, сдал-принял… отпечатки

С 4 по 18 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Виноградарь". На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 245 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 24 детских садов, 13 школ и 70 ведомств в Подольском районе столицы.

Гидравлические испытания — это метод диагностики, который применяется ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно обнаружить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей.

Ранее сообщалось, что в Киеве 40 котельным "Киевэнерго" отрезали газ за долги.