В Киеве 40 котельным "Киевэнерго" отрезали газ за долги

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. По состоянию на 3 мая "Киевгаз" прекратил поставки газа 40 котельным, которые находятся в управлении "Киевэнерго", в связи с долгами, сообщает сайт энергокомпании.

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"Прекращение газоснабжения обусловлено задолженностью ОАО "Киевэнерго" перед ОАО "Киевгаз "за услуги транспортировки газа. По предварительным данным, по состоянию на 1 мая она составляет 199,2 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основной причиной роста долгов за газ является увеличение долга потребителей за тепло и горячую воду, который на 1 апреля составил почти 5 млрд гривен.

В то же время долг "Киевэнерго" за потребленный газ в течение отопительного сезона увеличился на 3,1 миллиарда гривен на 1 апреля составил 4,5 миллиарда гривен.

В компании добавили, что отключеные котельные в межотопительный сезон обеспечивают горячей водой около 225 объектов.

Среди них 189 жилых домов, 11 дошкольных и школьных учреждений, 2 лечебных учреждения, 23 ведомственные здания в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском, Голосеевском, Святошинском и Печерском районах столицы.

Ранее ОАО "Киевэнерго" предупреждало жителей Дарницкого и Днепровского районов Киева о возможном прекращении горячего водоснабжения из-за долгов ООО "Евро-Реконструкция".