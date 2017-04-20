КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. В Киеве шесть учеников гимназии пострадали из-за игры с огнетушителем, сообщила в четверг пресс-служба управления киевской полиции.

"Из-за неосторожного обращения с огнетушителем пострадали шесть учеников столичной гимназии", — говорится в сообщении.

По данным полиции, один из учеников во время перерыва играл с порошковым огнетушителем: он вынул предохранитель, нажал рычаг и пустил струю порошка. В результате неосторожного обращения шесть учеников 11-12 лет получили незначительные травмы глаз.

На месте работали пожарные и медицинские работники, два ученика госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в киевских школах и детских садах усилили меры безопасности, установив видеокамеры и "тревожные кнопки".