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    В Киеве шесть учеников гимназии пострадали из-за игры с огнетушителем

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    По данным полиции, один из учеников во время перерыва играл с порошковым огнетушителем: он вынул предохранитель, нажал рычаг и пустил струю порошка.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. В Киеве шесть учеников гимназии пострадали из-за игры с огнетушителем, сообщила в четверг пресс-служба управления киевской полиции.

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    "Из-за неосторожного обращения с огнетушителем пострадали шесть учеников столичной гимназии", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, один из учеников во время перерыва играл с порошковым огнетушителем: он вынул предохранитель, нажал рычаг и пустил струю порошка. В результате неосторожного обращения шесть учеников 11-12 лет получили незначительные травмы глаз.

    На месте работали пожарные и медицинские работники, два ученика госпитализированы.

    Ранее сообщалось, что в киевских школах и детских садах усилили меры безопасности, установив видеокамеры и "тревожные кнопки".

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