Кличко уволил 12 начальников столичных ЖЭКов

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В среду мэр Киева Виталий Кличко провел выездное совещание, на котором поручил главам районов проверить все разрытые "Киевэнерго" места, где проводился ремонт теплосетей, сообщает пресс-служба КГГА.

"Чтобы последствия разрытий были ликвидированы "Киевэнерго", чтобы был положен асфальт, территория приведена в надлежащее состояние. Ведь это — ваша зона ответственности. И совместно с "Киевэнерго" вы должны устранить все недостатки", — подчеркнул глава города.

Также мэр остался недоволен работой ЖЭКов и сообщил, что уже уволил 12 глав коммунальных хозяйств.

"Только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений относительно непрофессиональной работы сотрудников ЖЭКов. Мы уже уволили 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений от киевлян. И, подчеркиваю: те, кто не реагирует на обращения киевлян — будут уволены, а работать будут те, кто готов взять ответственность и предоставлять качественный сервис киевлянам", — заявил Кличко.

Напомним, ранее Кличко заявил, что реконструкция Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны начнется в ближайшее время.