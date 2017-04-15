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    На достройку Подольского моста нужно 350 млн евро - Кличко

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    Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, мост находится в хорошем состоянии, а на его достройку потребуется около 350 млн евро. По его словам, если сейчас не инвестировать, сумма может увеличиться.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. На достройку Подольско-Воскресенского моста понадобится 350 млн евро. Об этом заявил столичный городской голова Виталий Кличко в интервью каналу "Киев".

    Евгений Наумов
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    Исследования показали, что данный мост находится в хорошем состоянии, а на его достройку потребуется около 350 млн евро.

    "Это был первый визит министра транспортной инфраструктуры Германии Александра Добриндта в Киев. Он осмотрел мост и передал результаты экспертной оценки, которую сделала немецкая сторона. Напомню, что немцы ранее выделили 200 тыс. евро для осуществления этой экспертизы", — сказал Виталий Кличко.

    По его словам, в течение следующих нескольких месяцев при содействии немецкой стороны состоятся встречи с потенциальными инвесторами.

    "Мы будем делать все, чтобы привлечь деньги для достройки моста. Если сейчас мы не будем инвестировать, сумма может увеличиться. Поэтому мы будем привлекать деньги инвесторов, чтобы при моей каденции запустить мост", — подчеркнул городской голова.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что реконструкция Контрактовой площади и улицы Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны начнется в ближайшее время.

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