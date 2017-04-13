Кличко договорился мэром Баку о сотрудничестве в области подсветки зданий

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко договорился с коллегой из Баку Гаджибалой Абуталыбовым о сотрудничестве в области подсветки зданий, сообщила в четверг пресс-служба Киевского городского совета.

Кличко находится с визитом в Баку, в четверг состоялась его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Кличко договорился с мэром Баку о сотрудничестве в подсветке зданий и о помощи в установлении главного, самого большого государственного флага в Киеве", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во встрече также принял участие главный архитектор Баку. Стороны договорились, что он посетит Киев для осмотра зданий, которые планируют подсвечивать столичные власти, а также консультации украинских специалистов и определении, какая нужна Киеву помощь в художественном освещении и установлении государственного флага.

"Нам есть, чему поучиться в Баку. Особенно нас интересует опыт реставрации старого города, строительства современной инфраструктуры. Меня также поразила подсветка зданий в городе, которая очень хорошо сделана. И особый интерес у меня к вашей площади Национального флага", — цитирует слова Кличко пресс-служба.

КГГА Мэр Киева Виталий Кличко встретился с коллегой из Баку Гаджибалой Абуталыбовым

Он выразил намерение отправить в ближайшее время в Баку главного архитектора Киева, "чтобы он посмотрел, как здесь выглядит и подсветка, и старый город, и ультрасовременная архитектура".

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что можно подождать с переименованием проспекта Победы. По словам Кличко, в списке на переименование уже 144 улицы.