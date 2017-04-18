В Киеве сносят киоски на двух станциях метро

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Торговые киоски сносят на станциях столичной подземки "Почтовая площадь" и "Осокорки", сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Как сообщает "Украинская правда", Макогон уточнила, что первыми снесли ларьки, у которых нет договоров аренды и которые нарушают правила пожарной безопасности.

Глава киевского метро Виктор Брагинский также уточнил, что составлен график демонтажа киосков на станциях. По его словам, на сегодня 63% МАФов в метро противоречат нормам пожарной безопасности.

Ранее владельцы торговых точек на рынке возле станции метро "Харьковская" в Киеве возвели баррикады в ответ на принудительный демонтаж их МАФов.