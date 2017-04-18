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    Киев

    В Киеве сносят киоски на двух станциях метро

    Тема:

    Киев - поле битвы Кличко и бизнеса (168)

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    Директор коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский напомнил, что существует график демонтажа киосков на станциях столичной подземки.
    Снос киосков на Почтовой площади и Осокорках
    kiev.pravda.com.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Торговые киоски сносят на станциях столичной подземки "Почтовая площадь" и "Осокорки", сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

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    Как сообщает "Украинская правда", Макогон уточнила, что первыми снесли ларьки, у которых нет договоров аренды и которые нарушают правила пожарной безопасности.

    Глава киевского метро Виктор Брагинский также уточнил, что составлен график демонтажа киосков на станциях. По его словам, на сегодня 63% МАФов в метро противоречат нормам пожарной безопасности.

    Ранее владельцы торговых точек на рынке возле станции метро "Харьковская" в Киеве возвели баррикады в ответ на принудительный демонтаж их МАФов.

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