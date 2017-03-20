У нас полное слияние власти, мафии, чиновников и бизнеса — Небоженко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В украинские политике есть правые и есть центр (в котором "сгрудились все"), но нет левых. Отсутствие классической политической шкалы усугубляет любой кризис в стране, но возможное появление левой партии таит в себе опасность, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко. Президент Украины Порошенко, 100 лет Революции, 75 лет "дурмана" и диктатура

По его словам, о появлении настоящей радикальной партии на Украине можно говорить только теперь, после подписания совместного манифеста тремя националистическими партиями — в том случае, если им удастся сохранить единство.

Националистические партии "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" подписали в четверг Национальный манифест, составленный на основе программных принципов этих политсил, намеренных объединиться для реализации общих целей.

В манифесте указано, в частности, что подписавшие его политсилы выступают за образование Балто-Черноморского Союза, разрыв дипломатических отношений с РФ, возвращение Украине ядерного статуса, закрепление права на свободное владение оружием, введение действенной процедуры импичмента президента, создание единой поместной церкви с центром в Киеве. Реализовать содержащиеся в документе положения обещают тогда, "когда власть будет принадлежать националистам".

"У нас на Украине не хватает на самом деле радикальной партии, я не имею в виду "Радикальную партию" Ляшко… Все-таки, радикалы — это правые или левые. И то, что сейчас объединились три националистические организации — "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" — трудно рассчитывать, по украинской традиции, чтобы националисты находили общий язык друг с другом, учитывая "мельниковцев" и Бандеру, — но, может быть, что-то у них получится", - сказал Небоженко на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что это объединение националистов высветило и другую проблему.

"То, что у нас полное слияние власти, мафии, чиновников и бизнеса — это очень плохо. Нет разделения властей… Но у нас еще нет такой базовой традиционной политической шкалы, когда правые и левые, и посередине — центр. А это тоже усугубляет любой кризис, и инвесторы смотрят на это… Правые у нас появились в виде националистов вот этих, в центре у нас сгрудились все, и оппозиция и власть, а вот левых еще нет", — сказал политолог.

По его мнению, такую лакуну на политической украинской палитре могут использовать в Москве.

"Я с тревогой думаю, что Россия нам скоро организует какую-нибудь левую партию обязательно, с харатерными интересными мальчиками и девочками, прекрасно говорящими на нескольких языках. Если надо — в вышиванке, если надо — в косоворотке…", - заявил Небоженко.

Что ж, в сегодняшней Украине на "козни" России можно списать что угодно. Ранее протестующих против губительной антисоциальной политики Киева уже не раз объявляли "агентами Кремля".

Что до объединения трех националитсичеких организаций, то, по словам политолога, это свидетельствует о том, что "время монополии на эксплуатацию термина "радикальная партия" Олегом Ляшко прошло… мало таскать вилы, мало красиво говорить".

Напомним, после победы "евромайдана" левый фланг в украинской политике был разгромлен. Компартия Украины официально запрещена.

В декабре 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалобы КПУ на запрет деятельности.

Попытки создать новые политические силы левого толка наталкиваются на противодействие радикально настроенных националистов. Так, в апреле 2016 года в Запорожье радикалы напали на активистов и руководителя "Союза левых сил" Василия Волгу. По словам лидера политсилы, в Запорожье левые приехали "призывать к миру". После этого инцидента "СЛС" не проявляет большой активности.