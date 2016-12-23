Владельцы киосков возвели баррикады и подожгли шины на "Харьковской"

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Владельцы торговых точек на рынке возле станции метро "Харьковская" в Киеве начали возводить баррикады в ответ на принудительный демонтаж их МАФов, сообщает пользователь Дмитрий Чигрин на своей странице в Facebook.

Утром произошел очередной конфликт, связанный со сносом МАФов в столице. Потасовки возникли недалеко от станции метро "Харьковская" – на улице Ревуцкого, 40. По данным СМИ, есть первые пострадавшие.

Судя по видео, протестующие подожгли шины.

"Сносят рынок на Ревуцкого. Арендаторы строят баррикады (…) Штурм баррикад рынка на Ревуцкого. Огнетушители, шины, брусчатка", — говорится в сообщении.

Чигрин добавил, что владельцы киосков бросают в людей, которые разрушали МАФы, камни, огнетушители и обломки павильонов.

В настоящее время правоохранители выстроились в кордон, чтобы не допустить драки.

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По его словам, сообщения с просьбой освободить павильоны было два месяца назад.

"Как указывают очевидцы, демонтаж киосков происходил под прикрытием бойцов "Айдара", — добавил Чигрин.