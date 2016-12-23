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Владельцы киосков возвели баррикады и подожгли шины на "Харьковской"

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После сноса торговых точек арендаторы возвели баррикады, после чего в сторону "обидчиков" полетели камни и обломки конструкций. Затем они подожгли шины. Правоохранители выстроились в кордон и пытаются не допустить драки.
Демонтаж МАФов и горящие шины у метро Харьковская в Киеве
facebook.com/d.chygryn

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Владельцы торговых точек на рынке возле станции метро "Харьковская" в Киеве начали возводить баррикады в ответ на принудительный демонтаж их МАФов, сообщает пользователь Дмитрий Чигрин на своей странице в Facebook.

Утром произошел очередной конфликт, связанный со сносом МАФов в столице. Потасовки возникли недалеко от станции метро "Харьковская" – на улице Ревуцкого, 40. По данным СМИ, есть первые пострадавшие.

Первый заместитель директора департамента благоустройства Киевской горгосадминистрации Тарас Панчий.
Тарас Панчий, facebook
Сносят только "нелегалов". Панчий о демонтаже МАФов в Киеве

Судя по видео, протестующие подожгли шины.

"Сносят рынок на Ревуцкого. Арендаторы строят баррикады (…) Штурм баррикад рынка на Ревуцкого. Огнетушители, шины, брусчатка", — говорится в сообщении.

Чигрин добавил, что владельцы киосков бросают в людей, которые разрушали МАФы, камни, огнетушители и обломки павильонов.

В настоящее время правоохранители выстроились в кордон, чтобы не допустить драки.

Смотрите также: Противостояния у метро "Харьковская" из-за сноса рынка: есть пострадавшие

По его словам, сообщения с просьбой освободить павильоны было два месяца назад.

"Как указывают очевидцы, демонтаж киосков происходил под прикрытием бойцов "Айдара", — добавил Чигрин.

facebook.com/d.chygryn
Демонтаж МАФов и горящие шины у метро "Харьковская" в Киеве

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