Как не нужно строить: киевский мост стал неудачным примером в учебнике Германии

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Подольско-Воскресенский мост в Киеве, известный жителям города как мост на Троещину, послужил примером в выпущенном в Германии пособии о том, как нельзя строить такие объекты, сообщает Deutsche Welle.

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Как отмечает СМИ, министр транспорта Германии Александер Добриндт в ходе визита в Украину представит общественности технико-финансовую экспертизу моста, проведенную немецкими специалистами. В министерстве пояснили, что исследование объекта было проведено в рамках подготовки пособия для инженеров. Собранные в учебнике рекомендации должны помочь строителям избежать ошибок, допущенных при строительстве моста в Киеве.

Ранее ГСЧС сообщала, что в Киеве произошло возгорание в электросети Подольско-Воскресенского моста.