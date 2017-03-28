Кличко отреагировал на возмущения киевлян ремонтом станции метро

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко после возмущения жителей и гостей столицы некачественным ремонтом на станции метро "Левобережная" заявил, что реконструкция еще не завершена и работы продолжаются.

Ранее в сети активно обсудили реконструкцию станции метро "Левобережная". Интернет-пользователи создали множество мемов, на которых высмеяли "добросовестность" и "кропотливость" строителей.

"Сейчас в социальных сетях развернулось оживленное (а иногда эмоциональное) обсуждение вида, качества и обустройства обновленного выхода из метро "Левобережная", который недавно открыли. Хочу отметить, что в пятницу, во время проверки прилегающего микрорайона по его подготовке к проведению Евровидения, я был на "Левобережке". Так вот, после этой инспекции я собрал рабочее совещание и, в частности, поручил: проверить соответствие выполненных работ проекту, завершить выполнение отделочных работ на станции и проверить возможность (согласно проекту) устройство безбарьерного доступа к выходу из метро "Левобережная", — написал Кличко на своей странице в Facebook.

Ранее в пресс-службе метро подчеркнули, что пока не перечисляли денежные средства за проведенные работы.