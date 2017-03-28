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    Киев

    Кличко отреагировал на возмущения киевлян ремонтом станции метро

    (обновлено: )24001
    Виталий Кличко уточнил, что в социальных сетях развернулось оживленное обсуждение вида, качества и обустройства обновленного выхода из метро "Левобережная", который недавно открыли.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Виталий Кличко/Facebook

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко после возмущения жителей и гостей столицы некачественным ремонтом на станции метро "Левобережная" заявил, что реконструкция еще не завершена и работы продолжаются.

    В сети высмеяли реконструкцию станции метро Левобережная
    facebook.com/anton.verhun
    В сети высмеяли реконструкцию станции метро "Левобережная"

    Ранее в сети активно обсудили реконструкцию станции метро "Левобережная". Интернет-пользователи создали множество мемов, на которых высмеяли "добросовестность" и "кропотливость" строителей.  

    "Сейчас в социальных сетях развернулось оживленное (а иногда эмоциональное) обсуждение вида, качества и обустройства обновленного выхода из метро "Левобережная", который недавно открыли. Хочу отметить, что в пятницу, во время проверки прилегающего микрорайона по его подготовке к проведению Евровидения, я был на "Левобережке". Так вот, после этой инспекции я собрал рабочее совещание и, в частности, поручил: проверить соответствие выполненных работ проекту, завершить выполнение отделочных работ на станции и проверить возможность (согласно проекту) устройство безбарьерного доступа к выходу из метро "Левобережная", — написал Кличко на своей странице в Facebook.

    Ранее в пресс-службе метро подчеркнули, что пока не перечисляли денежные средства за проведенные работы.

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