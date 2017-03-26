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    Владимир Кличко намерен провести прощальный бой в Киеве на НСК "Олимпийский"

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    По словам Владимира Кличко, арена удовлетворяет все требования для организации и проведения чемпионских боев. Как отметил боксер, НСК "Олимпийский" ничем не уступает лучшим немецким стадионам.
    Владимир Кличко
    AP Photo/Richard Drew

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Украинский боксер Владимир Кличко признался, что хотел бы провести свой прощальный бой в Киеве на НСК "Олимпийском". Об этом сообщает Champion.ua.

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    "Эта арена удовлетворяет все требования для организации и проведения чемпионских боев. НСК "Олимпийский", на котором состоялся финал Евро-2012, ничем не уступает лучшим немецким стадионам. Но здесь нужно, чтобы совпало несколько составляющих. Со своей стороны, я могу констатировать, что очень хочу провести поединок в Киеве. Наверное, символично было бы провести здесь свой прощальный бой", — отметил Кличко.

    Ранее скандальный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что его победа над Владимиром Кличко уничтожила легендарную боксерскую историю украинца.

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