Детсад в Дарницком районе Киева закрыт на карантин из-за сальмонеллеза

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Детский сад №634 в Дарницком районе Киева закрыт на карантин из-за сальмонеллы, говорится в сообщении на Facebook-странице газеты "Дарницкие вести".

"По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве за период с 27.02.2017 по 04.03.2017 зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. Из них у двух детей выделена Salmonella еnteritidis группы D. По результатам бактериологического обследования работников учреждения, сальмонеллу также нашли у помощника воспитателя. Дальнейшие исследования показали, что определенное количество детей в саду являются носителями этой бактерии", — сказано в сообщении.

Дети, у которых обнаружена сальмонелла, взяты на учет. После курса лечения они будут наблюдаться врачами еще три месяца. Карантин в детсаде продлится до конца недели.

Отмечается также, что с начала года это уже не первый карантин в детсаде №634: в январе было зарегистрировано четыре случая заболевания острой кишечной инфекцией, из них у троих детей обнаружен антиген ротавирус.

Накануне сообщалось, что во Львовской области произошло массовое отравление детей.