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    Детсад в Дарницком районе Киева закрыт на карантин из-за сальмонеллеза

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    Карантин в дошкольном учреждении продлится до конца недели. Дети, у которых обнаружена сальмонелла, взяты на учет, после курса лечения они будут наблюдаться врачами еще три месяца.
    Детский садик №634 в Дарницком районе Киева
    Facebook Дарницькі Вісті

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Детский сад №634 в Дарницком районе Киева закрыт на карантин из-за сальмонеллы, говорится в сообщении  на Facebook-странице газеты "Дарницкие вести".

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    "По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве за период с 27.02.2017 по 04.03.2017 зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. Из них у двух детей выделена Salmonella еnteritidis группы D. По результатам бактериологического обследования работников учреждения, сальмонеллу также нашли у помощника воспитателя. Дальнейшие исследования показали, что определенное количество детей в саду являются носителями этой бактерии", — сказано в сообщении.

    Дети, у которых обнаружена сальмонелла, взяты на учет. После курса лечения они будут наблюдаться врачами еще три месяца. Карантин в детсаде продлится до конца недели.

    Отмечается также, что с начала года это уже не первый карантин в детсаде №634: в январе было зарегистрировано четыре случая заболевания острой кишечной инфекцией, из них у троих детей обнаружен антиген ротавирус.

    Накануне сообщалось, что во Львовской области произошло массовое отравление детей

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