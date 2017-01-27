В школе и детсаду под Киевом массово отравились дети

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Массовое отравление детей произошло в пятницу в детсаду села Гоголев и школе Вышгорода под Киевом, сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган.

"В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе №3 "Созвездие" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота. Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах", — написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности.

В 2016 году Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов сообщила о вспышке острой кишечной инфекции среди участников фестиваля в Каменец-Подольском Хмельницкой области, всего заболели 56 человек, из которых 48 — дети. Позже ресторанный комплекс, где это произошло, был закрыт.