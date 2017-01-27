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    Общество

    В школе и детсаду под Киевом массово отравились дети

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    По словам главы КОГА Александра Горгана, в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и двое взрослых, а в одной из школ Вышгорода отравились 26 детей. Трое госпитализированы.
    Ученые. Архивное фото
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Массовое отравление детей произошло в пятницу в детсаду села Гоголев и школе Вышгорода под Киевом, сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган.

    "В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе №3 "Созвездие" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота. Родителей предупредили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых симптомах", — написал на своей странице в Facebook.

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    По его словам, лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности.

    В 2016 году Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов сообщила о вспышке острой кишечной инфекции среди участников фестиваля в Каменец-Подольском Хмельницкой области, всего заболели 56 человек, из которых 48 — дети. Позже ресторанный комплекс, где это произошло, был закрыт.

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