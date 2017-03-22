В Киеве арестовали счета и имущество стадиона "Олимпийский"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Спорткомплекс "Олимпийский" задолжал подрядчикам, которые занимались реконструкцией арены к чемпионату Европы 2012 года по футболу, из-за чего счета и имущество спорткомплекса арестованы, сообщает Государственная аудиторская служба.

Специалисты провели финансовый аудит деятельности госпредприятия "Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" за период с 1 января 2012 года по 1 ноября 2016 года и обнаружили ряд причин его убыточности.

"Главной из них является значительная часть амортизационных отчислений на объекты, которые были реконструированы и построены к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. На сегодня предприятие имеет большие суммы долгов, его имущество и банковские счета арестованы", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Долги стадиона образовались из-за невыполнения Украиной обязательств по полному финансированию работ по реконструкции стадиона, а также из-за отсутствия господдержки в погашении обязательств, которые возникли у стадиона в связи с реконструкцией, отмечается в сообщении.

По данным аудиторской службы, "Олимпийский" уже пять лет имеет долг, в частности, перед подрядчиками за выполнение строительных работ на сумму более 145 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов). В итоге по искам подрядчиков судебные органы приняли решение о взыскании со спорткомплекса долга на 93 миллиона гривен (3,4 миллиона долларов) и 61,7 миллиона гривен (2,3 миллиона долларов) штрафных санкций.

Кроме того, предприятие имеет долг на 2,231 миллиарда гривен (82,6 миллиона долларов) перед госпредприятием "Финансирование инфраструктурных объектов", у которого был взят беспроцентный кредит для реконструкции. За пользование данной ссудой спорткомплекс должен ежегодно платить 800 тысяч гривен (30 тысяч долларов).