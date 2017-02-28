Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Скончался двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров. Спортсмен умер на 70-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России, пишет Р-Спорт.

Петров в составе сборной СССР побеждал на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, выигрывал серебро Игр-1980. Петров также является девятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом СССР.

За свою карьеру он играл за "Крылья Советов", ЦСКА и СКА. В ЦСКА и сборной СССР Петров долгое время выступал в знаменитой тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

После окончания карьеры Петров занимал пост главы Федерации хоккея России, работал генеральным менеджером в "Спартаке", ЦСКА и СКА.

Напомним, актер Билл Пэкстон, сыгравший в фильмах "Титаник", "Чужие", "Аполлон-13", скончался в возрасте 61 года.