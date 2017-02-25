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    Гимнастка Корбут выставила на аукцион свои олимпийские медали

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    Среди лотов на аукционе Platinum Night выставлены значок мастера спорта СССР Ольги Корбут, гимнастический купальник, коллекция аккредитаций на различных соревнованиях, а также первый паспорт гражданки США.
    Гимнастка Ольга Корбут
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Cоветская гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион Platinum Night золотые олимпийские медали за победу на Играх 1972 и 1976 годов, сообщает "Беларусь сегодня".

    Среди лотов — значок мастера спорта СССР, гимнастический купальник, коллекция аккредитаций на различных соревнованиях, а также первый паспорт гражданки США, который она получила в 2000 году.

    По предварительной информации, общая стоимость медалей Корбут, выставленных на продажу, превышает 90 тысяч долл.

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