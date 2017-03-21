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    Киев

    Полиция открыла дело после осквернения памятника Елене Телиге в Киеве

    (обновлено: )28
    В настоящее время собираются все необходимые материалы, устанавливаются лица, причастные к совершению хулиганских действий. Следствие продолжается.
    В Бабьем Яру вандалы облили красной краской памятник Елене Телиге
    facebook.com/bogdanchervak

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Полиция Киева начала уголовное производство по факту осквернения памятника Елене Телиге в Бабьем Яру в столице, говорится на страничке Шевченковского управления полиции Нацполиции Киева в Facebook.

    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Вадим Васильчук / Facebook
    Киевляне очистили от краски оскверненный памятник Елене Телиге

    "Следственным отделом Шевченковского управления полиции по факту совершения хулиганских действий, которые имели место 17 марта 2017 г. на ул. Е. Телиги на территории мемориального комплекса "Бабий Яр" (неустановленные лица облили красной краской памятник Елене Телиге), открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство")", — говорится в сообщении.

    В настоящее время собираются все необходимые материалы, устанавливаются лица, причастные к совершению хулиганских действий. Следствие продолжается.

    Ранее глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook сообщил, что в ночь на субботу в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге.

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