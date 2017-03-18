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    В Киеве облили красной краской памятник князю Владимиру

    (обновлено: )109
    Как сообщила сотрудник Украинского института национальной памяти Елена Халимон на своей странице в Facebook, красной краской в Киеве облили не только памятник Елене Телиге в Бабьем Яру.
    Памятник князю Владимиру облит красной краской
    Елена Халимон / Facebook

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Красной краской облит памятник князю Владимиру Великому в столице. Об этом сотрудник Украинского института национальной памяти Елена Халимон сообщила на своей странице в Facebook, разместив соответствующие фото.

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    "Красной краской в Киеве не только облили памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому", — написала она. 

    Ранее глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook сообщил, что в ночь на субботу в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге.

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