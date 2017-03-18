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    Фотоленты

    Киевляне очистили от краски оскверненный памятник Елене Телиге

    80
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Вадим Васильчук / Facebook
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Вадим Васильчук / Facebook
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Вадим Васильчук / Facebook
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Вадим Васильчук / Facebook
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Киевляне отмыли от краски памятник Телиге в Бабьем Яру
    Вадим Васильчук / Facebook

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    В Киеве с памятника поэтессы Елены Телиги смыли красную краску. Об этом сообщил депутат Киевсовета от "Самопомочи" Вадим Васильчук на Facebook.

    Смотрите также: Открытие памятника Елене Телиге в Киеве

    "Несколько часов совместного труда: друзей, которые откликнулись, клининговых компаний. Елена Телига уже заново родилась!" — отметил он.

    Депутат подчеркнул, что нужно оперативно расследовать, кто совершил акт вандализма.

    Ранее глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook сообщил, что в ночь на субботу в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге.

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