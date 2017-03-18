КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Киеве открылся корейский образовательный центр, который активизирует сотрудничество между Украиной и Южной Кореей в сфере науки. Об этом сообщил заместитель министра образования республики Кореия Сонг Гин Бе.

"Я надеюсь, что благодаря открытию Корейского образовательного центра углубится сотрудничество между нашими странами в сфере науки, а также активизируется обмен студентами в сфере высшего образования", — сказал замминистра, которого в субботу цитирует пресс-служба Кабмина Украины.

По его словам, деятельность центра будет направлена на развитие корейского языка в среде корейской общины в Украине, а также и среди заинтересованных украинцев. Центр будет помогать украинским школам, и развивать различные учебные программы.

Как сообщалось ранее, глава госкомитета республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов

сообщил, что украинский культурный центр в Крыму оказался на грани закрытия из-за того, что перестал быть интересен киевским властям.