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    Киев

    В Киеве открылся корейский образовательный центр

    (обновлено: )17
    Деятельность корейского центра будет направлена на развитие корейского языка в среде корейской общины в Украине, а также и среди заинтересованных украинцев.
    Флаг Республики Корея
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В Киеве открылся корейский образовательный центр, который активизирует сотрудничество между Украиной и Южной Кореей в сфере науки. Об этом сообщил заместитель министра образования республики Кореия Сонг Гин Бе.

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    "Я надеюсь, что благодаря открытию Корейского образовательного центра углубится сотрудничество между нашими странами в сфере науки, а также активизируется обмен студентами в сфере высшего образования", — сказал замминистра, которого в субботу цитирует пресс-служба Кабмина Украины.

    По его словам, деятельность центра будет направлена на развитие корейского языка в среде корейской общины в Украине, а также и среди заинтересованных украинцев. Центр будет помогать украинским школам, и развивать различные учебные программы.

    Как сообщалось ранее, глава госкомитета республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов

    сообщил, что украинский культурный центр в Крыму оказался на грани закрытия из-за того, что перестал быть интересен киевским властям.

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