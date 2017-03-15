Митингующих в центре Киева призвали поджигать магазины Roshen

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Руководитель "Организации украинских националистов" (ОУН) Николай Коханивский призвал участников вече поджигать магазины корпорации Roshen, принадлежащей президенту Петру Порошенко.

Во вторник вечером в центре Киева на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку участников торговой блокады в Донбассе, в мероприятии принимали участие около 150 человек.

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"Лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский предложил участникам пойти к Администрации президента, а также в офис бизнесмена Рината Ахметова. Коханивский заявил, что надо напомнить Ахметову, что "ему не место в Украине". После этого часть активистов пошли в направлении одного из офисов Ахметова. Также Коханивский призвал украинцев поджигать магазины Roshen", — передает УНИАН.

УНИАН Столкновения активистов и полиции во время митинга на Майдане в Киеве

Как сообщалось, в ходе митинга активисты, среди которых было много представителей радикальных организаций и движений, начали громить отделения "Альфа-банка" на Крещатике. Также часть активистов забросали петардами офис компании Рината Ахметова.