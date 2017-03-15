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    В Киеве показали возвращенный в Украину уникальный меч викингов

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    Меч викингов и еще несколько единиц холодного оружия 10-11 веков были продемонстрированы в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в последний раз перед реставрацией. Один из мечей был показан публике впервые.
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    Министр культуры Евгений Нищук вручил ведомственные награды сотрудникам управления СБУ в Ровенской области, которые обезвредили международную группу контрабандистов и способствовали возвращению в Украину тысячелетнего меча викингов.

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    Преступная группа, состоявшая из граждан Украины и Белоруссии, действовала пять лет и успела вывезти из страны немало артефактов, сообщает ZN.UA.

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    Церемония награждения проходила в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике во вторник, 14 марта. Меч викингов и еще несколько единиц холодного оружия 10-11 веков были продемонстрированы сотрудниками музея в последний раз перед реставрацией. Один из мечей был показан публике впервые.

    Меч викингов был обнаружен во время досмотра одного из грузовых автомобилей на границе Эстонии с Россией в марте прошлого года. У водителя не было документов, разрешающих перевозку раритета. В ходе экспертизы было установлено, что возраст меча составляет около 1000 лет.

    Изначально меч планировали передать России, но посол Украины в Таллине Виктор Крыжановский обратился в МИД Эстонии с просьбой не отдавать России украденный меч, поскольку существовала вероятность того, что он был найден на территории Волынской области.
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