Масштабный пожар на Троещине в Киеве: спасатели сообщили подробности

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на Троещине (Деснянский район) произошел пожар на территории оздоровительного комплекса, в результате которого пострадал один человек, сообщает "112 Украина".

Ранее очевидцы сообщили о крупном возгорании в районе улицы Марка Черемшины близ городской электрички.

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"На первый взгляд пожар достаточно масштабный. Сейчас мы находимся в самом месте происшествия, находимся у оздоровительного комплекса, где произошел пожар. Он расположен на левом берегу Днепра неподалеку Радужного озера. Прямо сейчас на месте продолжают работать спасатели. По их словам, пожар уже локализован. Кроме того, по предварительной информации, есть сведения об одном пострадавшем мужчине, который на тот момент находился на месте пожара. Сейчас его забрали медики, он находится в больнице. Известно, что мужчина отравился угарным газом", — говорится в сообщении.

Как позже сообщила в эфире телеканала спикер ГУ ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага, спасатели сейчас разбирают обгоревшие конструкции.

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"Пожар был локализован на площади 170 кв. м. В 23.40 ликвидирован. Сейчас идет проливка и разбор обгоревших конструкций, чтобы избежать дальнейшего обрушения. На месте работает 11 единиц основной и специальной техники и около 40 человек личного состава", — сказала она.

Напомним, недавно произошел крупный пожар на электроподстанции "Бортничи" в Киеве.