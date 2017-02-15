Тушение пожара на электроподстанции "Бортничи" в Киеве

"В 21:00 (во вторник — ред) из-за аварии и возгорания одного из трансформаторов подстанции была отключена воздушная линия электропередач 110 кВ "ТЭЦ-5 — Харьковская". Без электроэнергии оказались почти 3 тыс. потребителей Бортничей и столичных Осокорков", — сообщает "Киевэнерго" на своей странице в Facebook.

В ГСЧС уточнили, что на территории трансформаторной подстанции "Бортничи" произошел выброс масла с последующим горением в одном из трансформаторов мощностью 110 кВт. На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава Киевского гарнизона.

Ранее сообщалось, что в Киеве горел радиорынок. На место происшествия сразу прибыли спасатели. Своими действиями они предотвратили распространение огня на расположенные рядом павильоны и предотвратили образование большого возгорания.

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