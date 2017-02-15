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    Тушение пожара на электроподстанции "Бортничи" в Киеве

    (обновлено: )12401
    В Киеве накануне на электроподстанции "Бортничи" (ул. Коллекторная, 1-А) произошли авария и пожар. Без электричества на несколько часов остались почти 3 тыс. потребителей в Бортничах и на Осокорках.
    Головне управління ДСНС України у м. Києві, youtube

    "В 21:00 (во вторник — ред) из-за аварии и возгорания одного из трансформаторов подстанции была отключена воздушная линия электропередач 110 кВ "ТЭЦ-5 — Харьковская". Без электроэнергии оказались почти 3 тыс. потребителей Бортничей и столичных Осокорков", — сообщает "Киевэнерго" на своей странице в Facebook.

    В ГСЧС уточнили, что на территории трансформаторной подстанции "Бортничи" произошел выброс масла с последующим горением в одном из трансформаторов мощностью 110 кВт. На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава Киевского гарнизона. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве горел радиорынок. На место происшествия сразу прибыли спасатели. Своими действиями они предотвратили распространение огня на расположенные рядом павильоны и предотвратили образование большого возгорания.

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