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    Траур в Гватемале: при пожаре в центре реабилитации погибли 19 детей

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    В прокуратуре полагают, что причиной возгорания мог стать поджог одним из проживавших в центре подростков своего матраса, но пламя перекинулось на все здание.
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    Три дня национального траура объявлены в Гватемале в связи с пожаром в центре реабилитации жертв семейного насилия, унесшим, по последним данным, жизни 19 несовершеннолетних.

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    "Объявляется национальный трехдневный траур в связи с гибелью девочек в доме Virgen de la Asuncion", — говорится в сообщении правительства страны.

    Генеральный прокурор Тельма Алдана сообщила, что ее ведомство уже начало расследование причин трагедии. Представитель прокуратуры Гватемалы Абнер Паласиос ранее сообщил, что причиной возгорания мог стать поджог одним из проживавших в центре подростков своего матраса, но пламя перекинулось на все здание.

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    Также стало известно.что накануне пожара из реабилитационного центра сбежали около 60 подростков. Они взбунтовались против жестокого обращения и плохого питания.

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